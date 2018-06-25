Лукашенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе лидера Белоруссии.

"Итоги избирательной кампании продемонстрировали высокую оценку соотечественниками вашей плодотворной работы, нацеленной на дальнейшее укрепление страны и обеспечение ее устойчивого социально-экономического развития", - отметил Лукашенко. Белорусский лидер выразил уверенность, что под руководством Эрдогана "Турция продолжит свое поступательное движение по пути прогресса и процветания".

Глава Белоруссии отметил, что между Минском и Анкарой сложились "особенные, действительно братские отношения". "Убежден, что стратегическое двустороннее сотрудничество, которое динамично расширяется, имеет огромный потенциал. Общими усилиями мы сумеем достичь новых вершин в политической, торгово-экономической и других сферах взаимодействия", - подчеркнул Лукашенко.