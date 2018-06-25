Трамп заявил о готовности США ввести новые торговые пошлины в отношении других стран

США примут ответные меры в адрес стран, установивших торговые барьеры и таможенные пошлины на импорт американских товаров, если те не будут отменены. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в своем Twitter.

"США настаивают на том, чтобы все страны, установившие искусственные барьеры и пошлины на товары, которые ввозятся в их страны, сняли эти барьеры и пошлины, иначе со стороны США последует [что-то] большее, чем ответные меры. Торговля должна быть честной и перестать быть игрой в одни ворота", - написал глава Белого дома.

Ранее в пятницу президент США заявил, что Соединенные Штаты введут таможенные пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, если сообщество не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно.



