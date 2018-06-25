В Гюмри установлен памятник Кирку Кркоряну

В Гюмри на улице Абовяна (Кирка Кркоряна) 24-го июня состоялось открытие памятника Кирку Кркоряну, на церемонии принимал участие автор идеи, американец родом из Гюмри Григор Бедирян. Памятник открывали он и мэр Гюмри Самвел Баласанян.

Мэр Гюмри Самвел Баласанян рассказал об истории проекта, о деятельности героя Армении Кирка Кркоряна, о его благодеяниях в Гюмри и пр. «На средства фонда Линса было построено 2800 квартир, были построены дороги, учреждения культуры, пеоводились мероприятия, и за все это жители Гюмри высказывают свою благодарность»,- сказал он.

Он также поблагодарил Григора Бедиряна за инициативу. Приветствовав родной город, Григор Бедирян поблагодарил всех тех, кто вложил лепту в установку памятника.

Автор памятника – скульптор из Гюмри Артуш Папоян, который подчеркнул, что все жители благодарны Кирку Кркоряну за его добрые дела. Как известно, для помощи пострадавшей от землетрясения Армении Кирк Кркорян основал фонд Линса, вложив туда 220 млн долларов, из коих 73 млн долларов было потрачено на дорожное строительство, 45 млн долларов – на восстановление жилого фонда, и в Шираке и Лори на эти деньги построили 149 зданий с 3674 квартирами.

Арменуи Мхоян