В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей

Мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей в Китае, один человек погиб, более десяти пострадали. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиции.

Инцидент произошел в 7.20 в городе Яньтай. Мужчина на вилочном автопогрузчике совершил наезд на толпу людей вблизи одной из конечных станций общественного транспорта в районе Чжифу.

В результате один человек от полученных ранений погиб на месте, еще более 10 пострадали. Также был нанесен ущерб находившимся поблизости автомобилям.

"После безуспешных результатов остановить его, полиция в конечном итоге открыла огонь и застрелила подозреваемого", — говорится в распространенном заявлении. От полученных ран мужчина скончался.

Сообщается, что подозреваемый — 45-летний житель провинции Хэйлунцзян. Мотивы его поступка пока неизвестны, ведется расследование.