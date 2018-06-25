Экстренный саммит ЕС не достиг никаких практических договоренностей по миграции

Экстренный саммит лидеров 16 из 28 государств ЕС, который состоялся в воскресенье, не привел к достижению каких бы то ни было практических договоренностей по миграции. Участники дискуссии высказали несколько идей, которые будут более тщательно обсуждаться на запланированном саммите Евросоюза 28 и 29 июня в Брюсселе, где должны присутствовать лидеры всех государств сообщества, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Нет, мы не достигли никаких практических договоренностей, - заявил премьер Испании Педро Санчес, покидая встречу. - Есть только общее понимание, что ответ на вызовы миграции должен быть только общеевропейским. Мы все смогли изложить свои позиции".

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон впервые допустил после саммита, что урегулированием миграционной проблемы могут заняться не все государства ЕС, а лишь часть наиболее заинтересованных стран сообщества.

"Нам необходимо лучше защищать внешние границы, выделяя для этого дополнительные инвестиции ", - подчеркнул Макрон.