Стентирование коронарных сосудов может подешеветь примерно на 100 тысяч драмов: ГКЗЭК

ГКЗЭК Армении провела расследование по вопросу ценообразования стоимости операций на сердце. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ГКЗЭК Армении.

Вопрос тем более важный, поскольку стоимость операций на сердце довольно высока и недостушпна для большинства пациентов, нуждающихся в них. Подсчеты комиссии показали, что стентирование коронарных сосудов может подешеветь примерно на 100 тысяч драмов. были рассмотрены цепочки ценообразования стоимости операций на сердце в 11 учреждениях, проводящих подобные операции. Информацию затребовали в этих учреждениях, причем, по 40 позициям, на чиная от стоимости стента, кончая стоимостью инструментов и лекарств.

Стоимость одного покрытого препаратами стента составляет, в среднем, 1.1 млн драмов, себестоимость - 840 тысяч драмов, из коих 55% приходится на материалы, а 45% - на прочие расходы (зарплата персонала, амортизационные расходы, коммунальные выплаты и пр).

При стоимости операции в 1.1 млн драмов прибыльностьсоставляет около 25%, что довольно высокая цифра для подобного вида услуг. ;поэтому было бы вполне оправданно, еслибы медучреждения снизили порог прибыльности, понизив стоимсть услуги на 100 тысяч драмов.

Кроме того, следует отметить, что импортом стентов занимается 7 компаний.

ГКЗЭК думает, что, в результате переговоров с импортерами стентов, удастся еще более снизить стоимость услуги. ГКЗЭК представила свои расчеты в Минздрав.