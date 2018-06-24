Эрдоган снова побеждает на президентских выборах в Турции: предварительные итоги

Уже известны предварительные итоги парламентских и президентских выборов в Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

По предварительным подсчетам голосов, на президентских выборах в Турции голосовали более 59 млн 354 тысяч человек, или 87.1% избирателей. Уже подсчитано 75,7% бюллетеней, и действующий лидер страны Реджеп Эрдоган набирает 54,6% голосов. На втором месте с 29,6% голосов идет кандидат от Республиканской народной партии Мухарем Индже. Тройку замыкает лидер Хорошей партии Мерал Акшенер, за которую проголосовали 7,4% избирателей. За лидера прокурдской Демократической партии народов Селахетдина Демирташа подано 7,1% голосов.

Что касается парламентских выборов, по подсчитанным 69,02% бюллетеней, блок «Народный альянс» в составе правящей Партии справедливости и развития и партии «Националистическое движение» получает 56,06 % голосов(Партия справедливости и развития - 44,4%, Партия националистического движения — 11,6), соответственно, в Меджлисе у них будет по 303 и 51 мандатов.

Блок «Национальный альянс» в составе Республиканская народная партия, «Хорошая» и «Счастье» получают 32,62% голосов, соответственно 31,3%, 9,7% и 1,4%. Число мандатов – 138 и 45, у партии «Счастье» пока мандатов нет.

Прокурдская Демократическая партия народов сумела преодолеть барьер 10%, набрав 10,04% голосов, что дает им 63 мандата. Прокурдская Демократическая партия народов поедила в курдонаселенных районах – в Игдире, Агре, Ване, Сиирте, Шрнаке, Мардине, Батмане, Диарбекире, Тунджеле, Муше, Хаккаре.

Оппозиция призывает своих сторонников нв уходить с избирательных участков до конца подсчета голосов, результаты подсчетов постоянно меняются.

24-го июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы, после чего страна перейдет к президентской форме правления.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил досрочные президентские и парламентские выборы в стране на 24 июня. Изначально они были назначены на ноябрь 2019 года, после них должны вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017-го.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым – от партии «Справедливость и развитие», и лидер партии кемалистов «Националистическое движение» Девлет Бахчели вместе представили к регистрации заявление о выдвижении кандидатуры Эрдогана на президентских выборах в Турции. Партии «Справедливость и развитие» и «Националистическое движение» заявили о создании «Республиканского блока» и совместных действиях.

Как сообщалось ранее, стало известно имя кандидата на пост президента Турции от основной оппозиционной Республиканской народной партии кемалистов. Это Мухарем Индже. Он примет участие в президентских выборах под девизом «Гарант Турции - Мухарем Индже». У себя в Twitter он написал: «Мы готовы!».

Как сообщалось ранее, ВЦИК Турции официально зарегистрировала 4 кандидатов, которые примут участие в президентских выборах в стране.

Кандидатуру Догу Перинчека для регистрации в участии в выборах президента Турции представила партия «Ватан» («Родина»). Для регистрации своей кандидатуры в участии в выборах президента Турции обратился руководитель партии «Саадет» («Счастье») Темел Карамоллаоглу. От партии «Хорошая» зарегистрирована Мерал Акшенер, от партии «Адалет» («Справедливость») – ее руководитель Ведждет Оз.

ВЦИК Турции отказала 3 кандидатам – по причине несоответствия законам предоставленных документов.

Партия власти Турции «Справедливость и развитие» официально заявила о выдвижении Эрдогана кандидатом на президентских выборах в стране. Партия власти Турции «Справедливость и развитие» собрала 316 тысяч подписей за эту кандидатуру. Об этом на заседании партии сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Его кандидатуру поддерживает и партия кемалистов «Националистическое движение».

Как сообщалось ранее, Высшая избирательная комиссия Турции опубликовала список партий, которые примут участие в парламентских выборах в Турции 24-го июня. В парламентских выборах в Турции примет участие также партия «Хорошая», основанная бывшим министром внутренних дел Мерал Акшенер.

Несмотря на то, что партия была основана лишь осенью 2017 года, предполагается, что она может стать серьезной конкуренткой для Эрдогана и его партии «Справедливость и развитие».

Однако по ИК Турции, партия имеет право на участие в парламентских выборах, если ее первый съезд состоялся танее, чем преыдущие 6 месяцев, поэтому циркулируют слухи о том, что партия «Хорошая» может не получить регистрации для участия в выборах.Для избежания подобных проблем, партия «Хорошая» встретилась с партией Кемаля Кылучдароглу; было принято решение о том, что 15 депутатов из Республиканской народной партии перейдут в партию «Хорошая», что создаст юридические основания, чтобы они шли на выборы единым блоком.

Кроме того, на выборы пойдут прокурдская Демократическая партия народов, партия «Националистическое движение», партия «Независимая Турция», партия «Большой союз», Демпартия, партии «Счастье» и «Родина».

Как сообщалось ранее, прокурдская Демократическая партия народов Турции официально назвала своего кандидат в президентских выборах – это Селахетдин Демирташ, который с 2016 года находится в заключении. О решении прокурдской Демократической партии народов Турции сообщил сопредседатель партии Первин Булдан, заметив, что Селахетдин Демирташ является кандидатом не только курдов, но и армян, ассирийцев, алевитов.

После заявления было зачитано обращение Селахетдина Демирташа, в котором тот говорит, что сделает все возможное, чтобы победить.

«В неволе мои руки и ноги скованы. Сейчас вы являетсесь моей рукой, моим голосом»,- сказано в заявлении.

Прокурдская Демократическая партия народов обратится в КС и ЕСПЧ с требованием освободить Селахетдина Демирташа – своего лидера и кандидата в президенты Турции. Об этом сообщает вице-председатель партии Даныш Бешташ. С его слов, они обратились уже с этим вопросом в ВЦИК Турции.

«Кандидатура Демирташа очень ценна. Это будет доказательством демократической политики»,- сказал он. «Выборы должны проходить в справедливых и свободных условиях»,- сказал он.

Селахетдин Демирташ обвиняется в «создании и руководстве террористической организации, пропаганде преступлений». По этим статьям ему грозит до 42 лет лишения свободы.

Селахетдин Демирташ баллотировался на президенстких выборах 2014 года, набрав 7% голосов.

Аракс Касьян