Анонс мероприятий на 24 июня
17:38, Июнь 23, 2018
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- 23.06-12:51 В АО Арцаха проведены двухуровневые командно-штабные учения
- 23.06-12:36 Ваш богатый жизненный опыт станет залогом развития армянской государственности — поздравительное послание Армену Саркисяну направил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
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- 23.06-11:32 Европейские индексы - 22-06-18
- 23.06-11:31 Американские индексы - 22-06-18
- 23.06-11:29 Цены на цветные металлы - 22-06-18
- 23.06-11:26 Цены на драгоценные металлы выросли - 22-06-18
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