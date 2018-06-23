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Состоялся учредительный съезд «Партии орлов» Хачика Асряна


В зале  заседаний  правительства РА 23 июня председатель о/о «Армянские  орлы» Хачик  Асрян объявил о создании партии «Армянские  орлы: Единая Армения».

Как  передает Арменпресс, Асрян подчеркнул, в результате  15-летней  деятельности о/о «Армянские  орлы» открыла в Армении 301 филиал, на базе которых создается новая партия, которая остается верной национально-государственно-патриотической идеологии.

«Мы продолжим деятельность «Армянских  орлов», не жалея сил для  укрепления единства армян Армении, Арцаха и Диаспоры и армянской  государственности, обеспечения безопасности священной армянской земли и армянского народа», - сказал Асрян.

Асрян отметил, что партия  будет стремиться к обеспечению своего присутствия в Национальном собрании и в ОМС  – в рамках Конституции и законов  Армении.

Решением премьер-министра РА  от 14 июля 2007г. Хачик  Асрян был назначен  замминистра по вопросам молодежи и спорта, а 18 мая 2018г. освобожден с должности по собственному  желанию. Состоял в  РПА, откуда вышел.

 




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