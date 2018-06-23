Состоялся учредительный съезд «Партии орлов» Хачика Асряна

В зале заседаний правительства РА 23 июня председатель о/о «Армянские орлы» Хачик Асрян объявил о создании партии «Армянские орлы: Единая Армения».

Как передает Арменпресс, Асрян подчеркнул, в результате 15-летней деятельности о/о «Армянские орлы» открыла в Армении 301 филиал, на базе которых создается новая партия, которая остается верной национально-государственно-патриотической идеологии.

«Мы продолжим деятельность «Армянских орлов», не жалея сил для укрепления единства армян Армении, Арцаха и Диаспоры и армянской государственности, обеспечения безопасности священной армянской земли и армянского народа», - сказал Асрян.

Асрян отметил, что партия будет стремиться к обеспечению своего присутствия в Национальном собрании и в ОМС – в рамках Конституции и законов Армении.

Решением премьер-министра РА от 14 июля 2007г. Хачик Асрян был назначен замминистра по вопросам молодежи и спорта, а 18 мая 2018г. освобожден с должности по собственному желанию. Состоял в РПА, откуда вышел.