Житель села Шикаох добровольно сдал пистолет и боеприпасы

Благодаря разъяснительной работе сотрудников ППС Капанского отделения полиции житель села Шикаох добровольно явился и сдал полиции самодельный пистолет, 897 патронов калибра 5.45 , 110 патронов калибра 7.62, боеприпасы и снаряд гранатомета.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

Как утверждает гражданин, пистолет и боеприпасы он обнаружил в тот же день под «Тридцатым мостом»села Керн Кашатахского района Арцаха.