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Житель села Шикаох добровольно сдал пистолет и боеприпасы


Благодаря  разъяснительной  работе  сотрудников ППС Капанского отделения  полиции житель села Шикаох добровольно явился и сдал полиции  самодельный пистолет, 897 патронов  калибра 5.45 , 110 патронов калибра 7.62, боеприпасы и  снаряд гранатомета.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

Как  утверждает гражданин, пистолет и боеприпасы  он обнаружил в  тот же день под «Тридцатым мостом»села Керн Кашатахского района Арцаха.




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