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СНБ опровергает слухи о проведении обыска в квартире президента фонда «Пюник»


СНБ опровергает слухи о проведении обыска в квартире  президента благотворительного  фонда «Пюник» ГабриелаДжемберджяна.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  СНБ.

С 2008г. благотворительный  фонд  «Пюник» проводит гуманитарные акции в сфере культуры, социального обеспечения и здравоохранения.

 Слухи  о проведении обыска в квартире  президента благотворительного  фонда «Пюник» ГабриелаДжемберджяна распространялись СМИ 23 июня.

 




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