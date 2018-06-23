СНБ опровергает слухи о проведении обыска в квартире президента фонда «Пюник»

СНБ опровергает слухи о проведении обыска в квартире президента благотворительного фонда «Пюник» ГабриелаДжемберджяна.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СНБ.

С 2008г. благотворительный фонд «Пюник» проводит гуманитарные акции в сфере культуры, социального обеспечения и здравоохранения.

Слухи о проведении обыска в квартире президента благотворительного фонда «Пюник» ГабриелаДжемберджяна распространялись СМИ 23 июня.