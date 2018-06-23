МВД Германии может ужесточить погранконтроль, даже если Меркель не найдет поддержки в ЕС

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер подтвердил намерение ужесточить пограничный контроль для беженцев даже в том случае, если канцлер Ангела Меркель не сможет договориться с партнерами по ЕС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Suddeutsche Zeitung.