Премьер Пашинянпоздравил президента Армена Саркисяна с днем рождения

Премьер-министр РА Пашинян провел телефонный разговор с президентом и поздравил Армена Саркисяна с днем рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьер-министр пожелал президенту Саркисяну крепкого здоровья, счастья, успехов и плодотворной деятельности — во благо Армении и армянскому народу.