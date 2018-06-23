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Премьер Пашинянпоздравил президента Армена Саркисяна с днем рождения


Премьер-министр РА  Пашинян провел телефонный разговор с президентом и поздравил Армена Саркисяна с днем рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, премьер-министр пожелал президенту  Саркисяну крепкого здоровья, счастья, успехов и плодотворной деятельности  — во благо Армении и армянскому народу.




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