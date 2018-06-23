В Шаумянском районе Арцаха новый руководитель
14:51, 23 Июнь, 2018
Президент Арцаха Бако Саакян 23 июня утвердил решение правительства об освобождении АрутаМнацаканяна с поста главы администрации Шаумянского района Арцаха в связи с переходом на другую работу.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент Арцаха Бако Саакян утвердил другое решение правительства — о назначении ГагикаМартиросяна в должности главы администрации Шаумянского района.
В тот же день Бако Саакян посетил город Карвачар, где представил сотрудникам райадминистрацииГагикаМартиросяна.
Глава государства поблагодарил АрутаМнацаканяна за проделанную работу.