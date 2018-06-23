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В Шаумянском районе Арцаха новый руководитель


Президент Арцаха Бако Саакян 23 июня утвердил решение  правительства об освобождении АрутаМнацаканяна с поста главы  администрации Шаумянского района Арцаха в связи с переходом на  другую работу.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, президент Арцаха Бако Саакян утвердил другое решение правительства — о назначении ГагикаМартиросяна в должности  главы  администрации Шаумянского района.

В тот же  день Бако Саакян посетил город Карвачар, где  представил сотрудникам райадминистрацииГагикаМартиросяна.

Глава  государства поблагодарил АрутаМнацаканяна за проделанную работу.




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