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Президент Федерации футбола Англии посетил Армению


Президент Федерации футбола Англии Грег Кларк посетил Армению с двухдневным рабочим визитом. Грега Кларка сопровождала глава  отдела международных отношений Джейн Бейтмен. 

В ходе  встречи с руководством ФФ Армении обсуждались сферы  и направления  сотрудничества, достигнуты  конкретные договоренности о том, что юридические службы  двух федераций представят на подпись президентам проект договора о глобальном партнерстве  и сотрудничестве. А до этого технический директор ФФА посетит своего партнера  с целью изучения лучшего тренерского опыта, и они в  вою очередь обсудят возможности сотрудничества в  технической  и тренерской  образовательной  сфере.

Гости посетили Технический центр ФФА – Академию футбола. Была дана  высокая оценка в отношении как инфраструктур, так и проводимой  работе.

 




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