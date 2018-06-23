Президент Федерации футбола Англии посетил Армению

Президент Федерации футбола Англии Грег Кларк посетил Армению с двухдневным рабочим визитом. Грега Кларка сопровождала глава отдела международных отношений Джейн Бейтмен.

В ходе встречи с руководством ФФ Армении обсуждались сферы и направления сотрудничества, достигнуты конкретные договоренности о том, что юридические службы двух федераций представят на подпись президентам проект договора о глобальном партнерстве и сотрудничестве. А до этого технический директор ФФА посетит своего партнера с целью изучения лучшего тренерского опыта, и они в вою очередь обсудят возможности сотрудничества в технической и тренерской образовательной сфере.

Гости посетили Технический центр ФФА – Академию футбола. Была дана высокая оценка в отношении как инфраструктур, так и проводимой работе.