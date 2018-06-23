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В Аскеране обнаружено более 200 пустых ящиков из-под консервов с этикеткой «Паек солдата»


Сотрудники  уголовного розыска Аскеранской  районной  полиции и СНБ Аскеранского района в результате  совместных действий 21 июня в местечке  Мирзаджан обнаружили более 25 пустых ящиков из-под мясных консервов и 259 – из-под других консервов с этикеткой «Паек  солдата». 

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  полицииРеспублики Арцах, найдены также 8 картонных коробок с надписями «Носки. Школа №20 Гюмри», «Гюмри с вами», «Армянскому  солдату», «Почет армянскому  солдату», «Солдатский паек».




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