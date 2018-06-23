В Аскеране обнаружено более 200 пустых ящиков из-под консервов с этикеткой «Паек солдата»

Сотрудники уголовного розыска Аскеранской районной полиции и СНБ Аскеранского района в результате совместных действий 21 июня в местечке Мирзаджан обнаружили более 25 пустых ящиков из-под мясных консервов и 259 – из-под других консервов с этикеткой «Паек солдата».

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении полицииРеспублики Арцах, найдены также 8 картонных коробок с надписями «Носки. Школа №20 Гюмри», «Гюмри с вами», «Армянскому солдату», «Почет армянскому солдату», «Солдатский паек».