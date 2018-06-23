Гражданин добровольно сдал в Вагаршапатское отделение полиции боеприпасы, найденные на крыше дома
Житель села Аршалуйс 22 июня явился в Вагаршапатское отделение полиции и добровольно сдал 2 автомата, 89 пуль 5.45 калибра, закрытый цинк с пулями 5.45 калибра, тротил с взрывателем.
Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе полиции РА.
Гражданин заявил, что обнаружил вышеуказанные боеприпасы во время работы на крыше своего дома и что они принадлежали его покойному отцу, который участвовал в освободительной войне 1989-1994гг. и скончался в 2011г.
- 15:58 В Эфиопии во время митинга в поддержку нового премьера произошел взрыв
- 15:38 МВД Германии может ужесточить погранконтроль, даже если Меркель не найдет поддержки в ЕС
- 15:03 Премьер Пашинянпоздравил президента Армена Саркисяна с днем рождения
- 14:51 В Шаумянском районе Арцаха новый руководитель
- 14:45 Президента Армении Армена Саркисяна поздравил председатель КНР Си Цзиньпин
- 14:40 Президент Федерации футбола Англии посетил Армению
- 14:10 В Аскеране обнаружено более 200 пустых ящиков из-под консервов с этикеткой «Паек солдата»
- 14:04 Гражданин добровольно сдал в Вагаршапатское отделение полиции боеприпасы, найденные на крыше дома
- 13:50 Благодаря разъяснительной работе военной полиции сданы оружие, боеприпасы и солдатское обмундирование
- 13:44 Серж Саргсян поздравил Армена Саркисяна с юбилеем
- 13:30 17 июня азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения — АО Арцаха
- 13:20 Лукашенко поздравил Армена Саркисяна и выразил уверенность в укреплении армяно- белорусского сотрудничества
- 12:55 Вы обладаете богатым жизненным и трудовым опытом— Бако Саакян поздравил Армена Саркисяна с юбилеем
- 12:51 В АО Арцаха проведены двухуровневые командно-штабные учения
- 12:36 Ваш богатый жизненный опыт станет залогом развития армянской государственности — поздравительное послание Армену Саркисяну направил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
- 12:27 Путин поздравил президента Армена Саркисяна с юбилеем
- 12:19 Президент Армен Саркисян отметит 65-летие в семейном кругу
- 12:15 Салах стал почетным гражданином Чечни
- 11:52 Баскетбольная команда проиграла Катару
- 11:36 В «Реале» новый вратарь
- 11:32 Европейские индексы - 22-06-18
- 11:31 Американские индексы - 22-06-18
- 11:29 Цены на цветные металлы - 22-06-18
- 11:26 Цены на драгоценные металлы выросли - 22-06-18
- 11:24 Цены на нефть выросли - 22-06-18
- 11:13 В одной из воинских частей ВС РА умер военнослужащий
- 11:08 На Мемориале Карена Асатряна 6 лидеров
- 00:11 Мундиаль-2018: сегодняшние игры
- 22.06-21:58 Никол Пашинян рассказал о своей любимой футбольной команде
- 22.06-21:25 Министр обороны посетил северо-восточную границу Армении
- 22.06-21:06 Предстоящие на 23 июня мероприятия
- 22.06-20:49 Представлены подробности обыска в доме Аракела Мовсисяна
- 22.06-20:00 Два депутата Национального Собрания Республики Арцах подали в отставку
- 22.06-19:56 Президент Армении представил Алану Дункану политические изменения в стране
- 22.06-18:57 Генконсул Армении встретился с губернатором Одессы
11:52, 16.06.2018
Просмотрели 3409 раз В Индонезии гигантский питон проглотил женщину
21:03, 18.06.2018
Просмотрели 1483 раз Представитель ЕС обеспокоен накоплением азербайджанской военной техники на границе с Арменией и на линии соприкосновения
15:27, 16.06.2018
Просмотрели 1451 раз Никол Пашинян и Бако Саакян посетили новую церковь Св.Вардананц в Чартаре
21:16, 19.06.2018
Просмотрели 1394 раз Компания «Газпром-Армения» снижает цену на газ для социально необеспеченных потребителей
11:56, 18.06.2018
Просмотрели 1377 раз Пресс-секретарь МИД Армении призывает не поддаваться азербайджанским фальсификациям и принимать за основу официальные данные МО Армении