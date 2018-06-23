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Гражданин добровольно сдал в Вагаршапатское отделение полиции боеприпасы, найденные на крыше дома


Житель села Аршалуйс 22 июня явился в  Вагаршапатское  отделение  полиции и добровольно сдал 2 автомата,  89 пуль 5.45 калибра, закрытый цинк с пулями 5.45 калибра, тротил с взрывателем.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  полиции РА.

Гражданин  заявил, что обнаружил вышеуказанные боеприпасы во время работы на крыше своего дома и что они принадлежали его покойному  отцу, который участвовал в освободительной  войне   1989-1994гг. и скончался в 2011г.




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