Гражданин добровольно сдал в Вагаршапатское отделение полиции боеприпасы, найденные на крыше дома

Житель села Аршалуйс 22 июня явился в Вагаршапатское отделение полиции и добровольно сдал 2 автомата, 89 пуль 5.45 калибра, закрытый цинк с пулями 5.45 калибра, тротил с взрывателем.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе полиции РА.

Гражданин заявил, что обнаружил вышеуказанные боеприпасы во время работы на крыше своего дома и что они принадлежали его покойному отцу, который участвовал в освободительной войне 1989-1994гг. и скончался в 2011г.