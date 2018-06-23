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Благодаря разъяснительной работе военной полиции сданы оружие, боеприпасы и солдатское обмундирование


В результате  использования  оперативных данных и благодаря  разъяснительной  работе  сотрудников военной полиции, вице-председатель Сисианского регионального отделения  СДЕ Г.Ц. и  житель села  Воротан А.Г. сдали военной полиции оружие, боеприпасы  и солдатское  обмундирование.

Как передает Арменпресс, также  бывший  офицер N-ской части, старший  лейтенант  Г.Д, в результате  проведенной  с ним  разъяснительной  работы сдал автомат АК-74 с обоймами и патронами.

По указанным случаям военная полиция готовит материалы.

Военная  полиция призывает воздерживаться от противозаконных действий и добровольно сдать имеющееся оружие  и боеприпасы.

Примечание: согласно п.5 ст.235 УК,  лицо, добровольно сдавшее вышеуказанные предметы, освобождается от уголовной  ответственности, если его действия  не  содержат состава иных   преступлений.

 




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