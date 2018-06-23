Благодаря разъяснительной работе военной полиции сданы оружие, боеприпасы и солдатское обмундирование

В результате использования оперативных данных и благодаря разъяснительной работе сотрудников военной полиции, вице-председатель Сисианского регионального отделения СДЕ Г.Ц. и житель села Воротан А.Г. сдали военной полиции оружие, боеприпасы и солдатское обмундирование.

Как передает Арменпресс, также бывший офицер N-ской части, старший лейтенант Г.Д, в результате проведенной с ним разъяснительной работы сдал автомат АК-74 с обоймами и патронами.

По указанным случаям военная полиция готовит материалы.

Военная полиция призывает воздерживаться от противозаконных действий и добровольно сдать имеющееся оружие и боеприпасы.

Примечание: согласно п.5 ст.235 УК, лицо, добровольно сдавшее вышеуказанные предметы, освобождается от уголовной ответственности, если его действия не содержат состава иных преступлений.