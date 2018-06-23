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17 июня азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения — АО Арцаха


За период времени 17-23 июня на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих силпротивникнарушил режим прекращения огня около 150 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстрелов.  На восточном и северном  отрезках линии соприкосновения противник  применил также противотанковые  ручные  гранаты.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  помимо указанных нарушений,  в направлении одного из подразделений  в  восточной  части 17 июня в районе 21:45 часов противник предпринял попытку  диверсионного проникновения.

Передовые силы  АО Арцаха вовремя обнаружили продвижение азербайджанских сил и отбросили их на исходные позиции.

В течение  недели на разных участках передовой отмечались передвижения азербайджанской военной  техники.

Для  подавления наступательной  инициативы противника передовые  части АО предпринимают все  необходимые  действия и продолжают уверенно нести надежную защиту боевых позиций.

 




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