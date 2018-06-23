17 июня азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения — АО Арцаха

За период времени 17-23 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих силпротивникнарушил режим прекращения огня около 150 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстрелов. На восточном и северном отрезках линии соприкосновения противник применил также противотанковые ручные гранаты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, помимо указанных нарушений, в направлении одного из подразделений в восточной части 17 июня в районе 21:45 часов противник предпринял попытку диверсионного проникновения.

Передовые силы АО Арцаха вовремя обнаружили продвижение азербайджанских сил и отбросили их на исходные позиции.

В течение недели на разных участках передовой отмечались передвижения азербайджанской военной техники.

Для подавления наступательной инициативы противника передовые части АО предпринимают все необходимые действия и продолжают уверенно нести надежную защиту боевых позиций.