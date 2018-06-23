Лукашенко поздравил Армена Саркисяна и выразил уверенность в укреплении армяно- белорусского сотрудничества
По случаю 65-летия поздравительное послание Армену Саркисяну направил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании, в частности, говорится:
«Уважаемый Армен Варданович,
Искренне поздравляю по случаю Вашего 65-летия.
Ваши личные и деловые качества, активная государственная деятельность и заслуженный авторитет способствуют мирному и стабильному развитию дружественной Армении.
Глубоко убежден в том, что конструктивное белорусско-армянское сотрудничество будет укрепляться и впредь – благодаря сформировавшимся между нашими странами отношениям доверия и взаимопонимания.
От всего сердца желаю Вам,уважаемый Армен Варданович, крепкого здоровья, счастья и перманентных успехов».