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Лукашенко поздравил Армена Саркисяна и выразил уверенность в укреплении армяно- белорусского сотрудничества


По случаю 65-летия поздравительное  послание  Армену  Саркисяну  направил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в послании, в частности,  говорится: 

«Уважаемый Армен Варданович,

Искренне  поздравляю по случаю Вашего 65-летия. 

Ваши личные и деловые  качества, активная государственная деятельность и заслуженный  авторитет способствуют мирному и стабильному  развитию дружественной Армении.

Глубоко убежден в том, что конструктивное белорусско-армянское  сотрудничество будет укрепляться и впредь – благодаря сформировавшимся между  нашими странами отношениям доверия и взаимопонимания.

От всего сердца желаю Вам,уважаемый Армен Варданович, крепкого здоровья, счастья и перманентных успехов».

 




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