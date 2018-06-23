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Вы обладаете богатым жизненным и трудовым опытом— Бако Саакян поздравил Армена Саркисяна с юбилеем


23 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Президенту Республики Армения Армену Саркисяну в связи с днём его рождения.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

“Многоуважаемый Армен Варданович!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 65-летним юбилеем!

Вы обладаете богатым жизненным и трудовым опытом. Занимая разные ответственные должности, Вы всегда отличались высоким профессионализмом и человеческими качествами, защищая интересы родной страны и государства.

И сегодня, будучи Президентом Республики Армения, Вы продолжаете с той же энергией и преданностью работать во благо армянской государственности и нашего народа.

Вновь поздравляю Вас и желаю мира, крепкого здоровья и всех благ Вам и всем Вашим родным и близким!”

 




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