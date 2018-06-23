В АО Арцаха проведены двухуровневые командно-штабные учения

Согласно плану-2018 в одном из действующих объединений на северном направлении Республики Арцах 18-22проведены двухуровневые командно-штабные учения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе армии обороныРеспублики Арцах, за учениями наблюдал министр обороны, командующий АО Арцаха, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян, который помимо руководства и контроля за действиями командного состава на наблюдательном пункте побывал на огневых позициях и на месте проверил соответствие подразделений предъявляемым требованиям.

Перед началом боевых действий командир объединения представил боевую ситуацию, доложил о проведенных мероприятиях и принятых решениях, составил топографическую и тактическую ориентировку.

На полигоне «Тигранакерт» стартовали действия в условиях внезапного нападения противника. Участникам удалось остановить продвижение врага, провести оборонительный бой, перейти в наступление, занять благоприятное положение на местности и восстановить утраченное положение.

Созданные во время учений условия полностью были приближены боевым, соответствовали реальным задачам подразделений. Условный противник применял авиацию и зенитно-ракетные и артиллерийские комплексы, диверсионные и десантные силы. Для подавления последних подразделения АО применили новые виды вооружения и современную технику.

Проведенные учения полностью осуществили намеченные учебные цели.

По окончании учений были подведены итоги, проанализированы все действия, на основании чего командирам, всем штабным и другим структурам были предложены задачи по организации дальнейшей работы.