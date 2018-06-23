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В АО Арцаха проведены двухуровневые командно-штабные учения


Согласно плану-2018 в  одном из действующих объединений  на северном направлении Республики Арцах 18-22проведены  двухуровневые командно-штабные учения.

Как сообщили Арменпресс в  пресс-службе армии обороныРеспублики Арцах, за учениями наблюдал  министр обороны, командующий АО Арцаха, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян, который помимо руководства и контроля  за действиями командного состава на наблюдательном пункте побывал на огневых позициях и на месте проверил соответствие подразделений предъявляемым требованиям.    

Перед началом боевых действий командир объединения представил боевую ситуацию, доложил о проведенных мероприятиях и принятых решениях, составил топографическую и тактическую ориентировку.

На полигоне  «Тигранакерт» стартовали действия в условиях внезапного нападения противника. Участникам удалось остановить продвижение  врага, провести оборонительный  бой, перейти в  наступление, занять благоприятное  положение на местности и восстановить утраченное  положение.    

Созданные во время учений  условия полностью были приближены боевым, соответствовали реальным задачам подразделений. Условный противник  применял авиацию и зенитно-ракетные и артиллерийские  комплексы,  диверсионные и десантные силы.  Для  подавления  последних подразделения  АО применили новые виды вооружения и современную технику. 

Проведенные учения полностью осуществили намеченные учебные цели.

По окончании учений были подведены  итоги, проанализированы  все  действия, на основании чего командирам, всем штабным и другим структурам были  предложены задачи по организации дальнейшей  работы.




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