Путин поздравил президента Армена Саркисяна с юбилеем

Президент Армении Армен Саркисян получает поздравления в связи с 65-летием.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА,поздравительное послание Армену Саркисяну направил президент России Владимир Путин.

В послании говорится:

«Уважаемый Армен Варданович,

Примите мои теплые поздравления по случаю Вашего 65-летия.

В России высоко ценят Ваши усилия, направленные на укрепление дружеских, союзнических отношений между нашими странами, а также на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

От всего сердца желаю Вам, уважаемый Армен Варданович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной деятельности на благо братского народа Армении».