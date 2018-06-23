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Путин поздравил президента Армена Саркисяна с юбилеем


Президент Армении Армен Саркисян получает поздравления в связи с 65-летием.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,поздравительное  послание  Армену  Саркисяну  направил президент России Владимир Путин.

В послании говорится: 

«Уважаемый Армен Варданович,

Примите  мои теплые  поздравления  по случаю Вашего 65-летия.

В России высоко ценят Ваши усилия, направленные на укрепление дружеских, союзнических отношений  между  нашими странами, а  также на  дальнейшее развитие  взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

От всего сердца желаю Вам, уважаемый Армен Варданович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной деятельности на благо братского народа Армении».




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