Президент Армен Саркисян отметит 65-летие в семейном кругу

Президенту Армении Армену Саркисяну 65 лет. Он собирается отметить юбилей в семейном кругу.

«Президент Армен Саркисян отметит юбилей в кругу семьи и друзей», - в беседе с Арменпресс сказала помощник президента Асмик Петросян.

Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване.

1970 г. - с золотой медалью окончил Ереванскую среднюю школу №114.

1976 г. - с отличием окончил факультет физики Ереванского государственного университета.

1978 г. - окончил аспирантуру кафедры теоретической физики Ереванского государственного университета.

Кандидат физико-математических наук, доцент. Почетный доктор Национальной Академии наук Республики Армения.

1976-1990 гг. - преподаватель физического факультета Ереванского государственного университета. Основал отделение математического моделирования сложных систем кафедры теоретической физики Ереванского государственного университета.

1984-1985 гг. - преподаватель и научный сотрудник Института астрономии Кембриджского университета (Великобритания).

1986-1992 гг. - преподаватель и научный сотрудник Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, ряда научных центров и университетов Германии, США, Греции, Великобритании.

1991-1996 гг. - временный поверенный в делах, а затем - посол Республики Армения в Великобритании.

1992-1996 гг. - старший посол Армении в Европе, посол Армении в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Ватикане, глава миссии Армении при ЕС.

1996-1997 гг. - премьер-министр Республики Армения.

1998-2000 гг. - посол Республики Армения в Великобритании и в Ватикане по совместительству.

2000-2013 гг. - старший советник Европейского банка реконструкции и развития, учредитель и председатель EurasiaHouseInternational, основатель и директор Евразийского центра Кембриджского университета (Великобритания), основатель ежегодного Евразийского медиа-форума, основатель ежегодной международной конференции бизнес-школы Кембриджского университета, председатель Глобального совета по энергетической безопасности Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), сопредседатель Института "Восток-Запад ", сопредседатель комитета Евроатлантической инициативы по безопасности, основатель и председатель Британо-армянской многопартийной парламентской группы.

Член советов Глобального фонда лидерства, школы управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета (США), школы государственной политики им. Харриса Чикагского университета (США),попечитель Фонда Джона Смита, член совета Всеармянского благотворительного союза, основатель благотворительного фонда "Ереван, любовь моя!" и др.

В 2000-2013 гг. являлся главным советником Alcatel, Lucent, Telefonica, BritishPetrolium, MerrillLynch-BankofAmerica и других компаний.

2013 - 2018 гг. посол Республики Армения в Великобритании.

2 марта 2018 года Национальным собранием РА избран на пост Президента Республики Армения. 9 апреля 2018 г. вступил в должность Президента РА.

2017 г. - указом Президента Республики Армения награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"1-й степени.

2008 г. -Верховным патриархом, Пресвятейшим католикосом всех армян Гарегином Вторым награжден орденом Святого Григория Просветителя Армянской апостольской церкви.

1997 г. - Папой Римским Иоанном Павлом Вторым награжден орденом Святого Григория Великого степени Большой крест.

Автор многочисленных научных статей и других публикаций по теоретической физике, астрофизике, компьютерному моделированию, политологии и экономике переходного периода.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Женат. Супруга - Нунэ Саркисян. Имеет двоих сыновей и троих внуков.