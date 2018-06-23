Салах стал почетным гражданином Чечни

Нападающий сборной Египта и английской «Ливерпуль» Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чеченской Республики.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.Указ о присвоении футболисту этого звания подписал глава региона Рамзан Кадыров.

В рамках ЧМ-2018 Салах участвовал в матче со сборной России, когда «фараоны» проиграли со счетом 3:1. Нападающий стал автором гола. Для египтян ЧМ окончен, поскольку на групповой этапе они дважды проиграли и не набрали очков.