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Салах стал почетным гражданином Чечни


Нападающий сборной Египта и английской «Ливерпуль»  Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чеченской Республики.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.Указ о присвоении футболисту этого звания подписал глава региона Рамзан Кадыров.

В  рамках ЧМ-2018 Салах участвовал в  матче  со сборной  России, когда «фараоны» проиграли со счетом 3:1. Нападающий  стал автором гола. Для  египтян ЧМ  окончен, поскольку на групповой этапе  они дважды проиграли и не  набрали очков.




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