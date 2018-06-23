Баскетбольная команда проиграла Катару

Сборная Армении по баскетболу проиграла в первой игре товарищеского турнира.

Как передает Арменпресс, в стартовой игре проходящего в Ливане Международного турнира SSS, сборная Армении в напряженной игре проиграла сборной Катара со счетом 63-72.

Следующая игра нашей сборной состоится 23 июня в 21:30 (в 22:30 по ереванскому времени) – со сборной Ливана.