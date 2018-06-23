Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

Баскетбольная команда проиграла Катару


Сборная Армении по баскетболу проиграла в первой  игре  товарищеского турнира.

Как  передает Арменпресс, в стартовой игре  проходящего в Ливане  Международного турнира SSS, сборная Армении в  напряженной  игре  проиграла сборной Катара со счетом 63-72.

Следующая игра  нашей сборной  состоится 23 июня в 21:30 (в 22:30 по ереванскому  времени) – со сборной  Ливана.




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