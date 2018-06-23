В «Реале» новый вратарь

В мадридском «Реале» новый вратарь – из Украины.

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт королевской команды, «Реал» заключил 6-летний контракт с вратарем «Зари» Андреем Луниным.

В прошедшем туре в составе «Зари» Лунин участвовал в 36 матчах.