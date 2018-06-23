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В «Реале» новый вратарь


В мадридском «Реале» новый вратарь – из Украины.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт королевской команды, «Реал» заключил 6-летний  контракт с вратарем «Зари» Андреем Луниным.

В прошедшем туре  в составе «Зари» Лунин  участвовал в  36 матчах.




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