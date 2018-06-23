Европейские индексы - 22-06-18
МОСКВА, 23 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.54% и составил 12579.72 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.34% и составил 5387.38 пункта, британский FTSE вырос на 1.67% и составил 7682.27 пункта, а российский RTSI вырос на 1.32% и составил 1125.41 пункта.
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