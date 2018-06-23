Цены на цветные металлы - 22-06-18

ЛОНДОН, 23 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 22 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.48% и составила 2166.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.40% и составила 6801.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.74% и составила 2399.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.38% и составила 15060.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.49% и составила 20550.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.58% и составила 2965.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 0.25% и составила 79300.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.