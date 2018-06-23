Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

В одной из воинских частей ВС РА умер военнослужащий


В одной из воинских частей  ВС РА умер контрактный военнослужащий.  Об этом сообщил пресс-секретарь МО РА АрцрунОванисян. Относительно обстоятельств смерти пока ничего не сообщается. Ованисян обещает представить подробности в  виде  официального сообщения.

«С глубокой скорбью сообщаем, что вчера  вечером в одной из воинских частей  ВС РА умер контрактный военнослужащий, рядовой Ованес Гришаевич Мелконян. Подробности – в  соответствующем порядке», - как  передает Арменпресс, написал в           FacebookАрцрунОванисян.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации