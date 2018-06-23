В одной из воинских частей ВС РА умер военнослужащий

В одной из воинских частей ВС РА умер контрактный военнослужащий. Об этом сообщил пресс-секретарь МО РА АрцрунОванисян. Относительно обстоятельств смерти пока ничего не сообщается. Ованисян обещает представить подробности в виде официального сообщения.

«С глубокой скорбью сообщаем, что вчера вечером в одной из воинских частей ВС РА умер контрактный военнослужащий, рядовой Ованес Гришаевич Мелконян. Подробности – в соответствующем порядке», - как передает Арменпресс, написал в FacebookАрцрунОванисян.