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На Мемориале Карена Асатряна 6 лидеров


На 11-ом Мемориале  Карена  Асатряна состоялись шахматные партии 2-го тура.

Как  передает Арменпресс, из представителей  Армении вторую подряд победу  одержали Мануел Петросян, Ваге Даниелян и Элина Даниелян. Очки  поделили Грант Мелкумян, АрманПашикян, АйкМартиросян, СамвелТер-Саакян, Ованес Габузян и др. они набрали по 1,5 очка. 

По итогам двух туров определились 6 лидеров. 

По традиции, в этом году также турнир проводится в Джермуке. Самый высокий рейтинг у представителя Индии ПенталыХарикришны (2666). Высокий рейтинг у  представителей  Армении Гранта Мелкумяна, Роберта  Ованисяна, АрманаПашикяна и ЗавенаАндриасяна.

11-ый Мемориал Карена  Асатряна стартовал 21 июня и завершится 29 июня. Будут сыграны  9 туров. Участвуют 76 шахматистов.




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