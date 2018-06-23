На Мемориале Карена Асатряна 6 лидеров

На 11-ом Мемориале Карена Асатряна состоялись шахматные партии 2-го тура.

Как передает Арменпресс, из представителей Армении вторую подряд победу одержали Мануел Петросян, Ваге Даниелян и Элина Даниелян. Очки поделили Грант Мелкумян, АрманПашикян, АйкМартиросян, СамвелТер-Саакян, Ованес Габузян и др. они набрали по 1,5 очка.

По итогам двух туров определились 6 лидеров.

По традиции, в этом году также турнир проводится в Джермуке. Самый высокий рейтинг у представителя Индии ПенталыХарикришны (2666). Высокий рейтинг у представителей Армении Гранта Мелкумяна, Роберта Ованисяна, АрманаПашикяна и ЗавенаАндриасяна.

11-ый Мемориал Карена Асатряна стартовал 21 июня и завершится 29 июня. Будут сыграны 9 туров. Участвуют 76 шахматистов.