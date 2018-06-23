Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

Мундиаль-2018: сегодняшние игры


В очередной день группового тура  ЧМ в борьбу  вступят команды  групп G и F.

Как  передает Арменпресс, в 16:00 часов (время ереванское)  начнется встреча сборных Бельгии и Туниса (группа G).В 19:00  часов — команды Южной Кореи и Мексики  (группа F). Игровой день завершится матчем между  действующим чемпионом мира  Германией и Швецией.

Лидеры в группе  F— команды Мексики и Швеции, набравшие  по 3 очка. У команд Германии и Южной Кореи очков нет.

 

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