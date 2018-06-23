Мундиаль-2018: сегодняшние игры

В очередной день группового тура ЧМ в борьбу вступят команды групп G и F.

Как передает Арменпресс, в 16:00 часов (время ереванское) начнется встреча сборных Бельгии и Туниса (группа G).В 19:00 часов — команды Южной Кореи и Мексики (группа F). Игровой день завершится матчем между действующим чемпионом мира Германией и Швецией.

Лидеры в группе F— команды Мексики и Швеции, набравшие по 3 очка. У команд Германии и Южной Кореи очков нет.

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