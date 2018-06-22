Министр обороны посетил северо-восточную границу Армении
Министр обороны Армении Давид Тоноян 22 июня посетил северо-восточную границу Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, на боевых позициях министр встретился с командованием войсковых подразделений, ознакомился с оперативной ситуацией, особенностями военной службы, вопросами снабжения продовольствием и дал соответствующие инструкции.
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