Президент Армении представил Алану Дункану политические изменения в стране

Находящийся с рабочим визитом в Соединенном Королевстве президент Армении Армен Саркисян провел ряд встреч.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в честь президента Республики Армения от имени министра по вопросам Европы и Америк министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединённого Королевства Алана Дункана был дан рабочий обед, во время которого президент Саркисян представил политические изменения в Армении. Он затронул реформы в разных областях, направленные в первую очередь на укрепление верховенства закона в стране, а также усилия правительства и общества, направленные на борьбу с коррупцией. Он также рассказал об армяно-британских отношениях, в частности, о шагах по развитию торгово-экономических, научно-образовательных и культурных связей.

В рамках визита Армен Саркисян встретился также с представителем королевы в дипломатическом корпусе Лондона, который от имени монарха передал прощальные слова многолетнему послу Армении в Великобритании Армену Саркисяну.

21 июня президент Армен Саркисян с супругой Нуне Саркисян был на организованном от имени королевской семьи в Букингемском дворце ужине.

22 июня президент Армен Саркисян встретился с послом Франции в Соединенном Королевстве Жан-Пьером Жуи. Собеседники обсудили вопросы, связанные с развитием армяно-французской дружбы. Собеседники коснулись бизнес-форума, который состоится в Ереване в рамках саммита Франкофонии в октябре текущего года, а также возможностей сотрудничества между бизнесменами двух стран, вопросов развития образовательных и культурных связей.

В тот же день президент Армении встретился с директором лондонского Science Museum Яном Блэтчфордом. Собеседники обсудили вопросы, связанные с осуществлением совместной инициативы “Музей гудущего” в Армении. Было отмечено, что установление стратегического партнерства с Лондонским научным музеем, а также дальнейшее участие других крупных международных партнеров в проекте “Музей будущего” будут полезными, поскольку это позволит им установить контакты с ведущими мировыми исследовательскими центрами, ознакомиться с современными тенденциями развития науки и техники.

В рамках визита состоялся прием, посвященный церемонии прощания с бывшим послом Республики Армения в Соединенном Королевстве Арменом Саркисяном, на котором присутствовали аккредитованные в Лондоне иностранные дипломаты.