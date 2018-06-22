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СНБ Армении проводит спецоперацию около бизнес-центра “Глобус”


Служба национальной безопасности Армении проводит спецоперацию около бизнес-центра “Глобус”. Как сообщает Арменпресс, в интернете появилось видео, на котором видно, как сотрудники Службы национальной безопасности Армении проводят операцию около бизнес-центра “Глобус”.

Информагентству Арменпресс пока не удалось получить информацию от пресс-службы СНБ.

Видео “Aurora Media”


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