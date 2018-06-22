Концерн BMW начал отзыв 11,7 тысячи дизельных автомобилей из-за недопустимых систем контроля выбросов вредных веществ, как передает Арменпресс, об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на представителей компании.

Ранее прокуратура Мюнхена начала проверку сообщений о манипуляциях BMW с системой очистки выхлопных газов в своих дизельных автомобилях. Выяснилось, что на 12 тысячах автомобилей BMW было установлено недопустимое программное обеспечение (ПО).

Как пишет издание, отзыву подлежат автомобили пятой и седьмой серии, которые выделяют слишком много оксида азота.

Как отмечает журнал, отзыв авто стал большой неудачей для концерна, так как в отличие от конкурентов они придерживались более высоких технических стандартов, а их автомобили показывали лучшие результаты на испытаниях.