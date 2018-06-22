Премьер-министр Армении представил основную причину проведения внеочередных парламентских выборов в течение года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся вопроса о том, почему внеочередные парламентские выборы в Армении должны пройти в течение года. Как сообщает Арменпресс, Пашинян коснулся данного вопроса в интервью телекомпании “Мир”, подчеркнув, что главная цель - создать равные условия для всех политических сил.

“Главная наша цель была создать равные условия для всех политических сил, потому что большинство политических сил вообще не ожидали, что такое в Армении произойдет. Мы, конечно, хотим выиграть выборы, и мы будем работать над этим, просто мы хотим еще дать время другим политическим партиям, чтобы они имели возможность приготовиться к выборам”, - сказал Пашинян.

Премьер коснулся также вопроса о коррупции, подчеркнув, что коррупция – это одна из главных бед и проблем, которая не дала возможности Армении развиваться так, как было возможно реально.

“Конечно, мы будем продолжать эту борьбу, и конечно, я уверен, что у нас будут большие результаты. Весь этот период – это триумф больших и позитивных перемен в сознании граждан. Я думаю, что этот процесс уже необратим”, - отметил Пашинян.