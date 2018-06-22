Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-06-18

ЕРЕВАН, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 июня, курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 482.19 драм. Курс евро вырос на 6.40 драмa и составил 561.80 драм. Курс российского рубля вырос на 0.09 драмa и составил 7.64 драм. Курс британского фунта вырос на 8.81 драмa и составил 640.83 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 125.21 драмa и составила 19628.83 драм. Цена серебра сократилась на 0.63 драмa и составила 251.84 драм. Цена платины сократилась на 15.78 драмa и составила 13425.4 драм.