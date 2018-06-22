Пашинян ожидает рост экспорта промышленной продукции Армении на рынок ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в Евразийском экономическом союзе нет никаких лимитов, и Армения может бесконечно экспортировать. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в интервью телекомпании “Мир”.

“Это очень большое поле, там очень большой потенциал. Армения может, в принципе, бесконечно экспортировать, и мы должны над этим работать. Фактически у нас сейчас очень большими темпами растет экспорт сельскохозяйственной продукции, и мы надеемся, что достигнем роста экспорта промышленной продукции. Еще мы надеемся, что вырастут объемы туристических потоков из России, из других стран Евразийского экономического союза в Армению”, - подчеркнул премьер.

На вопрос журналиста, каким он видит сотрудничество официального Еревана и Тбилиси, учитывая, что у Армении нет общих границ со странами Евразийского экономического союза, а все товары идут через территорию Грузии, Никол Пашинян ответил, что у Армении очень хорошие отношения с Грузией.

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