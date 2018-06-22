Азиатские индексы - 22-06-18
ТОКИО, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.78% и составил 22516.83 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.33% и составил 1744.83 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.49% и составил 2889.76 пункта, а HANG SENG вырос на 0.15% и составил 29338.70 пункта.
- 17:52 BMW отзывает около 12 тысяч автомобилей в связи с "дизельным скандалом"
- 17:47 Премьер-министр Армении представил основную причину проведения внеочередных парламентских выборов в течение года
- 17:40 Пашинян ожидает рост экспорта промышленной продукции Армении на рынок ЕАЭС
- 17:39 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-06-18
- 17:38 Азиатские индексы - 22-06-18
- 17:35 Ципрас после решения Еврогруппы о завершении помощи Греции пообещал впервые надеть галстук
- 17:30 В Каталонии заявили о "разрыве отношений" с испанской монархией
- 17:24 Доказана смертельная опасность соли
- 17:17 С президентом РФ сложились честные, прямые отношения: Никол Пашинян
- 17:04 На Бельгию пришлось 43% всех конфискаций кокаина в Евросоюзе
- 16:58 Суд в Британии не поддержал иск о выдаче гендерно нейтральных паспортов
- 16:43 Названы лучшие рестораны мира
- 16:38 Меркель сыграла в мяч с сирийскими беженцами
- 16:30 Артак Погосян назначен начальником полиции Еревана
- 16:19 СМИ: Франсуа Фийону и его супруге предъявили обвинения в присвоении общественных средств
- 16:09 Глава МИД Армении в Беларуси поговорил о необходимости воздерживаться от способствующих гонке вооружений шагов
- 16:06 Процессы либерализации визового режима с Арменией и реадмиссии осуществляются успешно: Федерика Могерини
- 16:00 Работа по строительству 400-киловольтной воздушной линии электропередач Иран- Армения и подстанции идет с новым размахом
- 15:56 КНДР и Южная Корея договорились о встрече разделенных войной семей
- 15:51 Манвел Григорян не воспользовался своим правом на свободу – после задержания и до ареста: Видеоматериал
- 15:48 Премьер-министр Армении направил поздравительное послание Мамуке Бахтадзе по случаю его избрания на пост премьер-министра Грузии
- 15:45 В данный момент такого нет: Артур Геворгян не подтверждает слухи об отставке Тарона Маргаряна
- 15:41 YouTube вводит платную подписку на популярные каналы
- 15:30 Георгий Аветисян назначен руководителем Инспекции по безопасности продуктов питания
- 15:27 Решением премьер-министра Армении назначены заместители губернаторов Гегаркуника и Лори
- 15:26 Chanel впервые за свою историю обнародовал финансовую отчетность
- 15:15 Полчища гигантских крыс атаковали шведский город
- 15:10 США попросили Японию прекратить импорт нефти из Ирана, пишут СМИ
- 15:07 СК Армении провел обыски в кабинете командира части, в отделении СДЕ в Ереване и в подсобных помещениях
- 15:06 Работа над фильмами по «Звездным войнам» остановлена после провала ленты о Соло
- 14:35 Более 40% жителей Германии выступили за отставку Меркель с поста канцлера
- 14:30 После смены власти в Армении многие хотят репатриировать
- 14:27 Рекордсменом по неравенству в доходах среди западных стран оказались США
- 14:20 NASA разработало план по защите Земли от гигантских астероидов
- 14:14 Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля
11:52, 16.06.2018
Просмотрели 3356 раз В Индонезии гигантский питон проглотил женщину
21:03, 18.06.2018
Просмотрели 1415 раз Представитель ЕС обеспокоен накоплением азербайджанской военной техники на границе с Арменией и на линии соприкосновения
15:27, 16.06.2018
Просмотрели 1401 раз Никол Пашинян и Бако Саакян посетили новую церковь Св.Вардананц в Чартаре
11:56, 18.06.2018
Просмотрели 1314 раз Пресс-секретарь МИД Армении призывает не поддаваться азербайджанским фальсификациям и принимать за основу официальные данные МО Армении
18:00, 18.06.2018
Просмотрели 1254 раз Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Армении на уровне "B+" с позитивным прогнозом