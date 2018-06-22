Азиатские индексы - 22-06-18

ТОКИО, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.78% и составил 22516.83 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.33% и составил 1744.83 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.49% и составил 2889.76 пункта, а HANG SENG вырос на 0.15% и составил 29338.70 пункта.