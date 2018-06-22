Ципрас после решения Еврогруппы о завершении помощи Греции пообещал впервые надеть галстук

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас приветствовал в пятницу завершение программы макрофинансовой помощи республике. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Kathimerini.

"21 июня 2018 года войдет в историю как важная веха в истории еврозоны", - заявил Ципрас на встрече с президентом республики Прокописом Павлопулосом. По его словам, решение Еврогруппы сделало госдолг Греции "устойчивым".

"В конечном счете мне этого не избежать, и я вынужден надеть галстук", - подытожил премьер. Греческий политик принципиально отказывается от этого аксессуара. В 2015 году он, будучи лидером оппозиции, пообещал надеть галстук, когда удастся списать госдолг. Ципрас известен тем, что не надевает галстуки даже на официальные встречи и международные мероприятия.

Ранее Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции, согласовав последний транш объемом €15 млрд. Греция получала помощь со стороны международных кредиторов и находилась под внешним управлением с 2010 года.





