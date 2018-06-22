Члены правительства Каталонии отказываются принимать участие в мероприятиях, которые организует испанский королевский дом, и не станут приглашать главу государства на проводимые ими мероприятия, как передает Арменпресс, об этом заявил глава кабмина автономного сообщества Ким Торра.

"Ни я, никто из членов правительства не будет принимать участие в мероприятиях, которые проводит монархия, и не будем приглашать ни на одно мероприятие монархов", — заявил Торра в официальном телевизионном обращении.

"Восемь с половиной месяцев спустя Фелипе VI никаким образом не успокоил и не поддержал тысячи человек, которые были оскорблены 1 октября", — заявил Торра, имея в виду позицию властей Испании, включая короля, относительно незаконности проведения референдума о независимости. Он также обвинил Фелипе VI в том, что тот "не попросил прощения", и вновь обрушился с критикой на испанское государство, обвинив в "преследовании идей свободы"

Торра добавил, что "приложил все усилия для диалога, но это было невозможно".