На Бельгию пришлось 43% всех конфискаций кокаина в Евросоюзе

Из 70,9 тонны кокаина, перехваченного таможенниками стран ЕС в 2016 году, около 30 тонн было изъято у контрабандистов в Бельгии, как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета Le Soir.

Как пишет издание, наркотик находили в колесах тракторов, промышленных рулонах бумаги, в коробках с ананасами, в укрытиях в кузове "Кадиллака" и других потайных местах.

Ссылаясь на представителя таможенной администрации антверпенского порта, издание отмечает, что кокаин "находят везде или почти везде".

В 2016 году было изъято 30,3 тонны. Испания, которую принято считать "главными въездными воротами кокаина в Европу", со своими 15,5 тоннами была оставлена далеко позади Бельгии.

При этом, по данным газеты, лишь примерно 1,5% прибывающей в порт Антверпена импортной продукции подвергается очень тщательному досмотру.

Подразделение антверпенской портовой таможни, занимающееся выявлением наркотиков, насчитывает сегодня 13 человек. В 2018 году планируется усилить его еще шестью специалистами.