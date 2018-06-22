Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь

Суд в Британии не поддержал иск о выдаче гендерно нейтральных паспортов


Верховный суд Великобритании не поддержал иск с требованием о выдаче гендерно нейтральных паспортов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Британские активисты-правозащитники настаивали на том, что нынешний процесс подачи заявлений на получение паспорта является дискриминационным и не отвечает требованиям Европейской конвенции по правам человека. Представитель активистов Кристин Элан-Кейн заявляла журналистам, что власти страны не имеют права заставлять людей обозначать свой пол при заполнении анкеты.

Паспорта без указания пола владельца в настоящее время выдаются в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Индии, Пакистане и Малайзии. Такие документы признаются британской пограничной службой и авиавластями. Ранее инициативу о выдаче таких паспортов поддержали около 70 британских парламентариев.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации