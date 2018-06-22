Меркель сыграла в мяч с сирийскими беженцами

Канцлер Германии Ангела Меркель навестила сирийских беженцев в ходе поездки в ливанскую столицу Бейрут, подарила им футболки с логотипам немецкой сборной по футболу и сыграла с ними в мяч, как сообщает Арменпресс об этом передает в пятницу агентство Associated Press.

По данным агентства, она пообщалась с учениками школы, где ливанские дети занимаются вместе с детьми-беженцами из Сирии. Меркель обратилась на английском языке к одному из учащихся, заявив, что Германия принимает усилия для того, чтобы дать беженцам в Ливане возможность получить образование.

В настоящее время в Ливане проживают свыше миллиона сирийских беженцев, что составляет примерно треть населения страны. В 2017 году Германия предоставила Ливану помощь для беженцев из Сирии в размере 370 млн евро, напоминает агентство.

По сообщению немецкой газеты Rheinische Post, Меркель прибыла в Ливан в четверг, а перед этим посетив Иорданию. Канцлер Германи накануне встретилась с ливанским премьер-министром Саадом Харири, обсудив, в частности, проблему миграции.