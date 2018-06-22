Артак Погосян назначен начальником полиции Еревана

Артак Погосян назначен начальником полиции города Еревана. Об этом в беседе с Арменпресс сказал начальник управления полиции Армении по связям с общественностью и СМИ Ашот Агаронян.

До этого Артак Погосян занимал должность заместителя начальника полиции города Еревана, а ранее возглавлял Центральный отдел полиции по городу Еревану.

18 июня по приказу начальника полиции Армении Валерия Осипяна Саркис Мартиросян был освобожден с должности начальника полиции Еревана и отправлен в кадровый резерв полиции.