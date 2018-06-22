СМИ: Франсуа Фийону и его супруге предъявили обвинения в присвоении общественных средств

Экс-кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа стали в пятницу подследственными, им предъявлены обвинения в присвоении общественных средств. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сотрудники антикоррупционного отдела французской полиции завершили свое расследование и направили досье судебным следователям, которые должны теперь решить, передавать ли дело в суд.

Скандал возник в конце января 2017 года после серии публикаций в независимой французской газете Le Canard enchaine. Издание утверждало, что супруга политика Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании и получала за это жалованье, однако "не выполняла никакой реальной работы", Пенелопе было выплачено около €0,5 млн.