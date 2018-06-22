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Процессы либерализации визового режима с Арменией и реадмиссии осуществляются успешно: Федерика Могерини


Еврокомиссар по внешним связям и вопросам безопасности ЕС Федерика Могерини положительно оценивает процессы либерализации визового режима с Арменией. Как передает «Арменпресс», об этом она заявила после встречи с министром ИД Армении Зограбом Мнацаканяном 21-го июня, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, процессы либерализации визового режима с Арменией важны тем более, что имеют значение и для простых граждан страны. «Процессы либерализации визового режима с Арменией и реадмиссии осуществляются успешно, сегодня мы обсуждали эти вопросы. Это технические условия, которые необходимы для перехода к следующему этапу, на котором состоится серьезный диалог, который в дальнейшем приведет к безвизовому режиму»,- сказал она.

«Всегда есть возможности для улучшения, мы обсудили и это. Думаю, это является благоприятной отраслью для нашего сотрудничества»,- сказала Федерика Могерини, охарактеризовав свою встречу с  министром ИД Армении Зограбом Мнацаканяном как продуктивную.


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