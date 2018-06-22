Работа по строительству 400-киловольтной воздушной линии электропередач Иран-Армения и подстанции идет с новым размахом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства энергетики Армении.

«Для строительства 400-киловольтной воздушной линии электропередач Иран-Армения и подстанции из Ирана ввозится оборудование. Широкомасштабные работы с мая возобновились с новым размахом. Уже приобретены участки для размещения опор, 603 - из общего числа 745 необходимых участков.

Строительство 400-киловольтной воздушной линии электропередач Иран-Армения послужит исполнению обязательств армянской стороны по поставке электроэнергии в обмен на газ и сотрудничеству в регионе.

Министерство энергетики Армении продолжит последовательно осуществлять указанную программу, следуя графику и следя за качеством осуществляемых работ.