Chanel впервые за свою историю обнародовал финансовую отчетность

Дом моды Chanel впервые за свою 108-летнюю историю опубликовал полную финансовую отчетность, которая поставила его в число лидеров среди производителей товаров класса "люкс", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как говорится в отчетности компании, ее чистая прибыль в 2017 году составила $1,79 млрд, показатель вырос на 18,6% в годовом выражении.

Выручка увеличилась на 11,5%, до $9,62 млрд. Это больше, чем показатели Gucci и Hermes, но, вероятно, ниже, чем у Louis Vuitton, пишет Dow Jones. Louis Vuitton входит в группу LVMH, выручка которой в прошлом году достигла 42,6 млрд евро; компания не дает показатели по отдельным брендам, но аналитики оценивают выручку Louis Vuitton в $11 млрд.

"Наши сильные финансы позволяют нам оставаться независимой компанией и фокусироваться на долгосрочном развитии", - заявил главный финансовый директор Chanel Филипп Блондьё.

Chanel была основана в 1910 году, когда Габриэль "Коко" Шанель открыла свой модный магазин в Париже. Сейчас компания производит широкий ассортимент товаров, от одежды и изделий из кожи до духов и часов. Клиентами Chanel были многие известные личности, включая Жаклин Кеннеди и Элизабет Тейлор.

Компания принадлежит братьям Алену и Жарару Вертеймерам, чей дед Пьер был сооснователем дома Chanel.